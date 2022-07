Dertig jaar na de Servische inval in Bosnië is verdriet nog immens: ‘Ik ben er nog lang niet’

Hond Leia kreeg een ‘tweede leven’ als kunstwerk: ‘Macaber? Nee joh, helemaal niet!’

Als een dierbare overlijdt, of een geliefd huisdier het loodje legt, kun je tegenwoordig alle kanten op. Zoals begraven, verassen, bio-cremeren, verstrooien of − wat met de as van zanger André Hazes gebeurde − met een vuurpijl de lucht in schieten. Maar je kunt van de stoffelijke resten ook een kunstwerk laten maken en dat een mooi plekje geven aan de muur. Zoals met de Capelse hond Leia gebeurde. ,,Dit betekent zo veel voor ons.’’

