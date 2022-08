Dertig jaar geleden het afvoerputje van Rotterdam, nu een fris en hip park

De vriendinnen Valerie (24) en Kiki (23) liggen op een handdoek in het gras tussen het fietspad en het water in. Of nouja, gras...het veldje bestaat voor ongeveer de helft uit zand. ,,Volgens mij is het pas kort geleden ingezaaid”, weet Valerie. ,,Dat heeft nog wel een zomertje nodig, denk ik.” ,,En wat regen", vult Kiki aan. Of ze de bordjes hebben gezien dat je het gras niet mag betreden? ,,Ja, eigenlijk wel", zegt Valerie lachend. ,,Maar iedereen gaat op het gras liggen.”