Dertien arrestaties in onderzoek naar witwasserij in handel van luxe horloges

Dinsdag zijn drie woningen in Moordrecht, Barendrecht en Rotterdam en een bedrijfspand in Berkel en Rodenrijs doorzocht. Luxe horloges, kostbare sieraden, dure merktassen, een auto, een vuurwapen met munitie, geld en administratie zijn in beslag genomen.

De verdachten zouden crimineel geld, dat verdiend werd in de drugshandel, hebben witgewassen via de handel in onder andere luxe horloges. De horloges dienden als betaalmiddel of als onderpand, aldus de politie.

Eerdere politieacties

Het onderzoek van de regionale recherche begon in oktober 2020. Toen ontdekte de politie dat een horlogehandelaar een juwelierszaak in Rotterdam gebruikte als opslagplaats. In mei 2021 volgden doorzoekingen in woningen in Rotterdam, Breda en Capelle aan den IJssel en een kantoor in Alblasserdam. Er werden onder meer 22 dure horloges, tweehonderd horlogecertificaten en 20.000 euro aan contant geld gevonden. Een 71-jarige Rotterdammer werd opgepakt. In mei 2022 doorzocht de politie twee juwelierszaken in Duitsland.