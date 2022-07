Derde verdachte (16) aangehouden voor schietpartij Vuurplaat

Met video Woning beschoten en explosief aan het huis: ‘Zit hier te trillen als een rietje’

En wéér is Rotterdam opgeschrikt door beschietingen. In de nacht van dinsdag op woensdag is een woning onder vuur genomen. In de brievenbus van de woning zat een explosief, dat is verwijderd door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie.

20 juli