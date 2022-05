Dennis en Karina lieten zonnepanelen op hun dak zetten: ‘Het gaat mij vooral om de centen’

Jarenlang organiseer­de Anja (60) van alles, totdat ze ziek werd: ‘Nu pas merk ik hoeveel ik deed’

Voor het goede doel breit Anja van Eck (60) met vier andere bewoners van wooncomplex Spinoza in Capelle aan den IJssel duizend mini-mutsen. Het is een de laatste activiteiten die ze organiseert voor de wijk Schollevaar. De energieke onderneemster is ziek en wordt niet meer beter. ,,We zorgen hier goed voor elkaar.”

12 mei