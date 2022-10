Denk-leider haalt uit naar Leefbaar en rest van coalitie: ‘Ze onderschatten wat dit met moslims doet’

Ook vrachtwa­gen verwoest door brandstich­ters in Capelle: ‘Je werkt keihard, en ineens sta je stil’

Capelle aan den IJssel wordt geteisterd door voertuigbranden. Het gaat om personenauto’s, scooters en vrachtwagens die ‘s nachts in brand worden gestoken, met enorme schade als gevolg. Het meest recente slachtoffer is een truck, die op de parkeerplaats van Sportpark Schenkel door vuur werd verwoest. De eigenaar baalt als een stekker. ,,Dit kost me duizend euro per dag.”

19 oktober