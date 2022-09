Demonstratie tegen politiegeweld na dood Remon Kalloe (42): ‘Dit mag niet in doofpot’

Kalloe werd in zijn woonplaats aangehouden omdat hij zich, volgens de politie, agressief gedroeg. Bij de aanhouding werd een taser gebruikt, ook werd Kalloe door een politiehond in zijn been gebeten. In het ziekenhuis raakte hij onwel. Hij raakte daarna in een coma en overleed.

Minuut stilte

Hoewel het feitenonderzoek van de Rijksrecherche nog niet is afgerond, blijkt volgens het OM uit sectie dat er vooralsnog geen verband bestaat tussen Kalloes arrestatie en de onwelwording. De demonstranten denken daar anders over. ,,Remon was een goede vriend van mij’’, zegt Demelza Fortes. ,,Hij was die avond erg verward. Als de politie hem op een andere manier had benaderd, was dit niet gebeurd. Ze willen het nu in de doofpot stoppen. Ik wil dat het geweld stopt en dat de verantwoordelijke agenten worden geschorst of ontslagen.’’