Demonstratie tegen coronabeleid loopt uit de hand: waarschuwingsschoten gelost, waterkanon ingezet

Agressieve Vlaarding­se steelt boodschap­pen en rijdt op de vlucht tegen politieau­to aan

Een 41-jarige vrouw uit Vlaardingen is woensdagmiddag aangehouden nadat ze boodschappen had gestolen in een winkel in Maasdijk. In haar vlucht was de vrouw zó agressief dat agenten haar met pepperspray tot bedaren moesten brengen.

18 november