Defecte bovenleiding zorgt voor extra reistijd en drukte op spoor rond Rotterdam Centraal

RET wil af van Rottertram met diner aan boord: ‘Zijn al blij als we normale voertuigen kunnen laten rijden’

De kans is groot dat de restauranttram die sinds 2018 door Rotterdam kachelt na 31 augustus uit het straatbeeld verdwijnt. En dat je er dan niet meer in kunt lunchen of dineren. Het Rotterdamse vervoersbedrijf RET heeft het bruikleencontract voor de klassieke tram (een Duwag 1629 uit 1969) met daarin een restaurant namelijk opgezegd. Onderneemster Suzanne Knegt baalt als een stekker.