Deelnemers aan Strandzesdaagse doen unieke ontdekking: zeewezen met tien ogen

De Schiedamse Dorien Schröder en haar moeder hebben tijdens een bijzondere ontdekking gedaan langs de Nederlandse kust: een degenkrab. Deze dieren hebben tien ogen en planten zich voort door eitjes en sperma af te geven via een opening in de kop. Het beestje, dat sinds 1873 al niet meer gesignaleerd is in ons land, is overgebracht naar Museum Naturalis in Leiden.

Schröder en haar moeder deden dit jaar voor het eerst mee aan de Standzesdaagse, een 140 kilometer lange tocht langs de kust van Hoek van Holland tot aan Den Helder. Tussen Zandvoort en Bloemendaal zag het duo een paar mensen staan kijken naar een dood zeedier in een poelje water. Schroder, in het dagelijks leven toevalligerwijs diepzeebioloog, wist meteen: dit is iets bijzonders. Ze maakte een paar foto's, postte die op sociale media en al snel werd duidelijk dat het om een degenkrab ging.

Na de ontdekking vervolgden de twee hun tocht, maar daarmee was de kous nog niet af. Het Museum Naturalis kreeg hoogte van de vondst en wilde weten waar het diertje precies lag. Toen de medewerkers aankwamen, lag het beestje er nog. De degenkrab, ook wel pijlstaartkreeft genoemd, wordt opgenomen in de collectie. Het is daarmee de eerste en enige in ons land: bijna 150 jaar terug maakten vissers ook gewag van een degenkrab in de Nederlandse wateren, maar die is destijds niet geconserveerd.

De degenkrab is een zeewezen dat zo’n 300 miljoen jaar geleden is ontstaan en sindsdien niet of nauwelijks is geëvolueerd. De beesten worden daarom ook wel levende fossielen genoemd. Ze zijn tegenwoordig voornamelijk nog te vinden in ondiep water voor de kust van Noord-Amerika. De beesten worden in de V.S. gevangen vanwege hun bloed, waarmee wetenschappers gevaarlijke bacteriën in vloeistoffen kunnen opsporen. De naam degenkrab heeft het zeedier te danken aan zijn vorm, namelijk die van een smal en puntig voorwerp.