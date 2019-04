Deelnemer overleden na marathon Rotterdam

Een deelnemer aan de vandaag gehouden marathon in Rotterdam is overleden. Dat meldt de organisatie achter het hardloopfestijn.

Of de overleden atleet een man of een vrouw is, is niet bekendgemaakt. Volgens directeur Mario Kadiks is de deelnemer in het ziekenhuis overleden. Het ambulancepersoneel had vandaag de handen vol aan hardlopers die werden bevangen door de hitte. Drie mensen moesten worden gereanimeerd.

Directeur Mario Kadiks van de Rotterdam Marathon reageert verslagen op het nieuws. ,,Het is heel triest, een enorme domper op het evenement. We betreuren dit ten zeerste’’, aldus Kadiks. ,,We willen ons diepste medeleven uitspreken naar de familie. Uit respect voor de nabestaanden doen we verder geen mededelingen over deze trieste gebeurtenis.’’

Het is niet de eerste keer dat een deelnemer aan de Rotterdam marathon is overleden. In 2006 stortte een 41-jarige Duitser op 500 meter voor de finish in. Hij werd nog wel gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis. In 2012 kreeg een 14-jarige jongen uit Vught een hartstilstand na de finish van de recreatieve 10 kilometer bij de Rotterdam Marathon. Hij overleefde dat niet.