Deel van Oekraïners in Rotterdam kan leefgeld krijgen van gemeente

,,Als er in gemeentelijke opvanglocaties speciale behoeften zijn, zoals speciale voeding, dan kunnen ze terecht bij de locaties zelf, bijvoorbeeld het Rode Kruis of het Leger des Heils”, zo laat de woordvoerster van verantwoordelijk wethouder Vincent Karremans weten.

Oekraïense vluchtelingen in Nederland hebben tot zij een baan vinden recht op extra leefgeld, dat wordt uitgekeerd door gemeenten. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen ook alvast leefgeld krijgen in onder meer Den Haag en Utrecht. Deze gemeenten wachten niet op de regeling van het kabinet, die naar verwachting over drie weken klaar is.

In gemeentelijke opvanglocaties in Rotterdam verblijven momenteel duizend Oekraïense vluchtelingen. De gemeente Rotterdam heeft zo’n 1100 Oekraïners ingeschreven bij de burgerlijke stand, waarvan er vierhonderd ondergebracht zijn bij Rotterdammers thuis .

Niet ‘vol en nu de deur dicht’

Rotterdam heeft hiermee het toegezegde aantal van duizend opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen bereikt, maar blijft desondanks vluchtelingen opvangen. ,,Het is niet een kwestie van vol en nu de deur dicht, we blijven mensen opvangen in Rotterdam of elders in de regio”, aldus de woordvoerder.