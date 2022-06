Deel treinverkeer rondom Rotterdam ligt plat door storing in Willemsspoortunnel

Geen bewijs voor liquidatie Cevat Bozdag tijdens rondje met hond, verdachten toch 18 jaar de cel in

De rechtbank vindt dat er te weinig bewijs is om de Amsterdammers Redouan O. (36) en Sungur C. (33) aan te wijzen als de moordenaars van Cevat Bozdag, de 58-jarige Rotterdammer die tijdens een rondje met de hond voor de ogen van zijn vrouw werd doodgeschoten. Wel is bewezen dat ze schuldig zijn aan het 'zorgvuldig voorbereiden van een moord in opdracht’. Ze gaan achttien jaar de gevangenis in.

14 juni