De ‘werkloze’ portalen bij Harmelen hebben weer een functie: nu voor testen van tolheffing

Schok onder liefheb­bers van oude Mini’s na ongeluk met dode en gewonden: ‘Echt een koekblikje’

De schok is groot onder liefhebbers van Mini Coopers. Een exemplaar van het iconische autootje raakte zondagavond betrokken bij een ongeluk, waarbij een vrachtwagenchauffeur het leven liet. ,,Zo’n oude Mini is echt het spreekwoordelijke koekblikje’’, zegt autoexpert Erik Kouwenhoven. ,,Je bent extra kwetsbaar als je daar in rijdt.’’