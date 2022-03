‘De wereld om ons heen wordt vernietigd en dan ga je klagen omdat je luxe badkamer niet aangesloten is’

LezersbrievenEen RD-lezer snapt niet waarom Monique uit Hoogvliet onlangs in de krant stond omdat ze haar nieuwe badkamer niet kan gebruiken. Er zijn volgens haar wel andere dingen in de wereld aan de hand. Verder reacties op het afscheid van wethouder Bas Kurvers en de wedstrijd tussen Vitesse en Sparta. Ook iets op uw hart? Laat het ons weten .

Sparta voor zes minuten naar Arnhem

De brief van de dag van H. Vendelo van afgelopen woensdag had niet beter verwoord kunnen worden. Ik sta volledig achter zijn argumenten. Het is belachelijk dat Sparta voor zes minuten naar Arnhem moet. Dat is in het voordeel van Vitesse. De KNVB had Sparta als winnaar moeten aanwijzen. De ongeregeldheden kwamen vanuit de kant van Vitesse. Sparta is gewoon benadeeld. Laat Sparta inderdaad in beroep gaan tegen de beslissing om de wedstrijd uit te spelen zodat de drie punten naar de club uit Rotterdam gaan.

Jan Dammes, Bleiswijk

Luxe badkamer

Monique van Leeuwen uit Hoogvliet kan haar luxe badkamer nog maanden niet gebruiken. Ik vraag me af in welke wereld ze denkt te leven. De wereld om ons heen wordt vernietigd en dan ga je klagen omdat je luxe badkamer nog niet aangesloten kan worden. Mevrouw heeft voorlopig een nooddouche. Daar mag je al blij mee zijn, is mijn mening. Je kunt in ieder geval nog wat. Denk aan de mensen die dagen door moeten lopen. Die kunnen zich niet elke dag verheugen op een douche. Het is niet dat ik het mevrouw niet gun, maar in deze tijd moet je dit soort dingen niet publiceren.

Nina de Kwant, Rotterdam

Bas Kurvers

Tromgeroffel past wel bij een generaal die het slagveld verlaat. In zijn afscheidsinterview als wethouder Bouwen en Wonen speldt Bas Kurvers zichzelf een eremedaille op. Prachtige rapportcijfers vindt hij zelf. Maar wat laat Kurvers na? Een opgeblazen woningmarkt die de samenleving heeft gesplitst in woekeraars en ploeteraars. In zijn beleving is middenhuur betaalbaar. Veel commerciële huren vallen in het uitknijpsegment. Rotterdammers wonen in blessuretijd.

Quote Hoe zou de heer Kurvers zelf reageren als hij een brief op zijn eigen deurmat zou vinden met de korte mededeling: woning elders R. Huguenin

Helaas vond hij in de Tweebosbuurt niet zijn waterloo. Die eer kwam toe aan de weggesaneerde bewoners. Negentig procent van die mensen woont inderdaad nog in Rotterdam, maar velen zijn ontgoocheld of moesten inleveren op hun gezondheid. Hoe zou de heer Kurvers zelf reageren als hij een brief op zijn eigen deurmat zou vinden met de korte mededeling: woning elders.

Hoe veel mooier en menselijker zou het zijn geweest als Kurvers een genereus gebaar had gemaakt in de richting van de woningnood en vluchtelingen in het bijzonder: een onmiddellijke sloopstop en beslaglegging op alle leegstaande (kantoor)panden die voor onbepaalde tijd kunnen worden ingezet als tijdelijke huisvesting.

R. Huguenin

Bas Kurvers.

Havenbedrijf Rotterdam opgelicht

Ik wil graag reageren op het artikel dat over twee verdachten gaat die het Havenbedrijf Rotterdam voor bijna een half miljoen hebben opgelicht. Dat is op zich al geen beste beurt van het Havenbedrijf. Maar wat mij nog meer verbaast, is de straf die de officier van justitie eist. Celstraffen van 17 en 19 maanden. In de praktijk komt dit neer op een jaartje zitten. Waarmee maar weer eens door justitie wordt bewezen dat de stelling ‘misdaad loont’ wel degelijk klopt.

Paul Lalleman, Rotterdam

