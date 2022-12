Vestigingsplaatsen kerncentrales

De noodzaak tot het bouwen van kerncentrales in Nederland. Daar is de politiek het wel over eens. Evenwel de plaats nog niet. Borssele heeft er al een en uitbreiding geeft grote problemen. Door de aanleg van een windmolenpark en de geplande twee kerncentrales, die 10 procent van de Nederlandse energiebehoefte gaan opwekken, kan het hoogspanningsinfrastructuur het niet aan. Maasvlakte I geeft bezwaar, het gaat dan ten koste van vestiging van bedrijven. De gewenste vrije ruimte - veiligheidscontour - rondom de centrales staat nieuwe bedrijfsvestigingen in de weg. Het voordeel van de Eerste Maasvlakte is wel dat het infrastructuur- hoogspanningstracé, op sterkte 380 kV is en redundant is.

Een out of the box kan zijn om de kerncentrales in het IJsselmeer te plaatsen. Het hoogspanningsnet op 380 kV niveau in de directe nabijheid, geen probleem met stikstofnorm en centraal gelegen. Het produceren van waterstof vereist veel energie die ook opgewekt moet worden.

Simon van Vliet, Schiedam

Echt Niet Voor Barendrecht

Het besluit van de partij Echt Voor Barendrecht (EVB) om het samenwerkingsverband tussen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk op te blazen, getuigt naar mijn mening van een zeldzame kortzichtigheid en naïviteit. In de eerste plaats is meerdere malen objectief vastgesteld dat het samenwerkingsverband redelijk succesvol is. Natuurlijk zitten er ook nadelen aan het opgeven van een stukje autonomie, maar de voordelen voor de burgers van de drie gemeenten wegen ruimschoots op tegen de nadelen.

Quote Nu breken, leidt tot giganti­sche extra kosten Louis Frank

Daarnaast kan er nog het nodige aan de samenwerking verbeterd worden, wat Ridderkerk voorstaat. Nu breken, leidt tot gigantische extra kosten, vrijwel zonder baten. Dat is altijd een dom besluit. Dat wordt nog erger door het feit dat de meeste inwoners van Barendrecht er helemaal niet op zitten te wachten.

Dan is er het feit dat de oprichting van de BAR-samenwerking een verdediging was tegen een door de Rijksoverheid en provinciale overheid afgedwongen samenvoeging. Dat geldt nog het meeste voor het relatief kleine Albrandswaard, maar ook Barendrecht en Ridderkerk zijn te klein om op langere termijn zelfstandig te blijven. Daarmee komt ook voor Barendrecht een gedwongen samenvoeging met Rotterdam of alsnog een gedwongen fusie met Ridderkerk en Albrandswaard dichterbij. In het licht van het bovenstaande kunnen we de EVB beter omdopen tot ENVB, Echt Niet Voor Barendrecht.

Louis Frank, Rhoon

Volkstuinen

Overheden en bedrijven sturen nog steeds op commercie, verdichting en schaalvergroting. Voor burgers gelden er geen grondrechten die voldoende natuur en een ecologische balans garanderen. Het is dus de hoogste tijd om de natuur grondrechtelijk te gaan beschermen tegen de vernielzuchtige medemens.

Quote De inzet van volkstuin­ders wordt niet gezien als een vrijwilli­ge bijdrage aan het maatschap­pe­lij­ke belang, maar als een overbodige hobby die ruimte kost Roland Huguenin

Volkstuinverenigingen waren vele jaren ondergebracht bij maatschappelijk vastgoed. Daar waar ze thuishoren. De gemeente Rotterdam was zich lange tijd nauwelijks bewust van de tuinparken, maar besloot onlangs om ze onder commercieel vastgoed te scharen. De inzet van 4000 volkstuinders, hun gezinnen en vrienden, wordt niet gezien als een vrijwillige bijdrage aan het maatschappelijke belang, maar als een overbodige hobby, die ruimte kost en moet worden belast en ontmoedigd. Als een grote groep tuinders met middeninkomens straks noodgedwongen afhaakt, wordt het heel gemakkelijk om volkstuinparken te sluiten en vol te storten met beton en asfalt.

Als de gemeente Rotterdam zich daadwerkelijk wil inzetten voor de gezondheid en de leefomgeving van haar (klein)kinderen, berust het verder marginaliseren van het weinige groen dat er nog is te vinden binnen de gemeentegrenzen op een faliekante denkfout. Rotterdam kan alleen overleven als het zich ontwikkelt tot een duurzame bio-inclusieve stad, die ruimte maakt voor groen. Als de gemeente gaat sturen op versterking van de biodiversiteit zijn volkstuinparken een essentieel onderdeel van de stad van morgen.

Roland Huguenin, Rotterdam

