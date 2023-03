De vijfde Coffee Company van Rotterdam opent op de Nieuwe Binnenweg

“Onze lange houten stamtafel zal bezaaid zijn met kranten, en in de zomer zit je buiten straks heerlijk in het zonnetje mensen te kijken”, staat er op de website van Coffee Company over de nieuwe locatie. Dat klinkt als een feestje!

Nog een hoekpand

Coffee Company houdt van hoekpanden, want ook op de Meent, Eendrachtsplein en Mariniersweg zitten ze op een kruising. Op de nieuwe locatie zat voorheen het restaurant GYS en daarna Pizze Pronto. Binnenkort kun je er dus met liefde gezette koffies drinken.

Op de impressie van de nieuwe zaak zie je de lange leestafel, een grote hoekbank met tafeltjes en zitjes in de vensterbank. Centraal staat de lange bar waaraan je jouw filterkoffie, havercappu of matcha latte kunt bestellen.

Over Coffee Company

Coffee Company bestaat al sinds 1996 en in 2007 opende de eerste Rotterdamse vestiging aan het Eendrachtsplein. In de populaire zaak zitten veel mensen met hun laptop te werken en voorbijgangers stappen binnen voor een koffie to go.

Coffee Company op de Nieuwe Binnenweg opent in het voorjaar van 2023. Zodra het zo ver is, lees je het natuurlijk hier!

