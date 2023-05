De Verborgen Tuinen van Zuid: soms net de huldiging van Feyenoord

Rotterdam gaat de strijd tegen te hoge huren aan in Carnisse: ‘Boetes tot 90.000 euro’

De gemeente Rotterdam pakt te hoge huurprijzen aan in de wijk Carnisse in Rotterdam-Zuid. Met de Wet goed verhuurderschap moeten huurders beter beschermd zijn tegen de praktijken van malafide huurbazen. En dat is hard nodig: in recente jaren betaalde zeker 64 procent van de bewoners een te hoge huur.