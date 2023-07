De vader van Valentina kreeg een nieuwe liefde, die jonger was dan zij: ‘Ik ben ruimdenkend’

MET FOTOSERIE Deze foto's maken pijnlijk duidelijk hoeveel moois verloren is gegaan in Rotterdam: ‘De lijst is eindeloos’

De foto’s die Craig Burgers publiceert zijn vaak hartverscheurend, een pijnlijke herinnering aan hoeveel moois in Rotterdam verloren is gegaan - tijdens én na de oorlog. Maar zijn Twitteraccount ‘Then & Now Rotterdam’ is geen aanklacht tegen moderne architectuur. ,,Ik hou mij enkel aan de feiten.’’