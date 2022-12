De uitstoot van cruiseschepen neemt door walstroom af, maar ‘daarmee is het probleem niet opgelost’

reageer Rotterdam­mers wonen in de ongezond­ste stad van het land: als dat al zo is, dan niet voor lang meer!

Als je ergens niét wilt wonen en als je als gemeente een stempel niét wilt verdienen, dan is het die van ‘ongezondste stad van Nederland’. Maar 650.000 inwoners moeten het ermee doen, want van de twintig grootste steden bungelt Rotterdam in de ‘Gezonde Stad Index 2022’ - nog steeds - onderaan.

22 november