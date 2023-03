De toeristen komen weer en we gaan verder met waarmee we in 2019 gebleven waren

commentaarDe toeristen komen weer. Mooi, want de vakantiegangers zorgen voor reuring, inkomsten en werkgelegenheid. De sector juicht en ook gemeentebesturen zijn blij, omdat de extra toeloop voor de attracties en horeca welvaart brengt. Er is één maar, schrijft Leon van Heel in het commentaar, want we wilden het toch anders doen?

Het afgelopen jaar brachten ruim een miljoen gasten uit binnen- én buitenland een bezoek aan Rotterdam. Dat zijn er bijna net zo veel als in het recordjaar 2019, vlak voordat corona de reiswereld platlegde. Toentertijd, het lijkt lang geleden, werd volop gediscussieerd over al die toeristen. Dat Rotterdam op sommige plekken niet meer van de Rotterdammers was, dat Airbnb de toch al oververhitte woningmarkt verder verstoorde en dat het geluid van rolkoffers wel erg aan Amsterdam deed denken. Het was wachten op de eerste Nutella-winkels.

Des te opvallender is het dat een geïrriteerde directeur Peter-Jan van Steenbergen nu constateert dat de ‘selfietoeristen’ uit Azië weer als vanouds langs zijn beroemde molens in Kinderdijk flitsen. Een foto van het werelderfgoed en door. Juist de toeristen die hij liever niet ziet komen, want ze betalen niet voor hun flitsbezoek en zorgen wel voor overlast in de omgeving. ,,We willen juist meer bezoekers die oprecht geïnteresseerd zijn in ons watersysteem, de historie waarderen’’, zegt Van Steenbergen tegen deze krant.

Maar wat doet Van Steenbergen om die Chinezen daar wel warm voor te krijgen? We hebben drie jaar gehad om daarover na te denken en dat heeft niet bepaald tot een ander toeristisch aanbod geleid.

Minder vliegen, meer genieten

De coronatijd was een periode waarin we, naast alle ellende, ook ervoeren hoe heilzaam het kan zijn om uit de sleur te stappen en hoeveel geluk in kleine dingen zit. Dat het mogelijk was om minder jachtig te leven, minder in de file te staan, minder te vliegen. En meer te genieten, meer verdieping te zoeken en minder bezig zijn met vluchtig en plat vermaak.

Quote Wie zou er nu echt een ‘selfietoe­rist’ willen zijn?

Je zou verwachten dat het na die jaren van bezinning anders zou zijn, maar het lijkt erop dat wij en de reiswereld gewoon verdergaan waar we in 2019 gebleven waren. Hoewel de exploitanten van de attracties zelf dus hardop zeggen dat zij dit niet willen. En wie zou er nu echt een ‘selfietoerist’ willen zijn? Het roer omgooien is niet gemakkelijk. Het is nu eenmaal eenvoudiger om een Nutella-zaak te openen dan een aantrekkelijk watermanagementmuseum.

Daar is meer regie voor nodig. Een schone taak voor de gemeentebesturen en/of de provincie om ervoor te zorgen dat toerisme ons niet overkomt, maar dat er een mooi aanbod ligt van musea, winkels, natuur en horeca voor een bijzondere ervaring van de toeristen en waar de lokale bevolking ook nog wel bij vaart.

