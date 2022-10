De studenten wensten de agenten veel kanker toe

Rechter stemt in met vrijspraak voor laatste Waterfront-verdachte

De enige overgebleven verdachte in de geruchtmakende Waterfront-fraude in Rotterdam is vandaag vrijgesproken. De rechter gaat mee in het verzoek van justitie om Göksel K., de voormalige uitbater van het poppodium, vrij te pleiten.

7 oktober