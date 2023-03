De streetstyle van Kay (27): 'Ik draag altijd twee verschillende sokken'

Politie maakt tijdens The Hunt jacht op 112 voortvluch­ti­gen: ‘Ik ben wel zes keer ontsnapt’

Overal politie en boa’s vrijdag in de Westwijk in Vlaardingen. In auto’ s, op de fiets, scooter en motor. Er cirkelt zelfs een helikopter hoog boven de wijk om voortvluchtige jongeren op te sporen. Wijkbewoners kijken verontrust naar boven en vrezen het allerergste. Maar het blijkt een spel, The Hunt, en het is bedoeld om politie en jongeren dichter bij elkaar te brengen.