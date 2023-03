De stijl van Pien (20): 'Ik kom speciaal voor één kledingwinkel naar Rotterdam'

indebuurt.nlIn de Rotterdamse straten spot je de mooiste mensen en de tofste outfits. Van alternatieve vintage parels tot glitterende trainingspakken. En van volle afro’s tot hipsterknotjes. Op indebuurt Rotterdam zetten we regelmatig iemand in de spotlights. Deze week: Pien (20) uit Maurik in Gelderland.

Wat ga je doen op de Nieuwe Binnenweg?

“Ik ben onderweg naar Knetter Kleding, daar ben ik speciaal voor gekomen. Mijn broer woonde een tijdje in Rotterdam, want hij studeerde op het Scheepvaart en Transport College. Hij liet destijds zijn haren knippen bij Schorem. Als hij klaar was liep hij vaak langs Knetter Kleding. Ik vond de kleding die hij daar scoorde altijd zo tof. Dus nu wilde ik er zelf een kijkje nemen. Nog geen idee wat ik er ga scoren, maar ik hoop op wat gave items.”

Waar koop je meestal je kleding?

“Ik shop best veel online, omdat de meeste winkels waar ik kleding koop geen fysieke boetiekjes hebben. Maar het liefst koop ik mijn kleren in het buitenland, hier haal ik de meest unieke items vandaan. Ik heb deze panty gescoord bij Zalando: hij is van de Hunkemöller. Ik wist dus niet dat zij ook panty’s hadden naast lingerie.”

Hoe bedenk je ’s ochtends wat je aantrekt?

“Ik sta zo’n dertig minuten voor de kast! Die is niet groot, eigenlijk te klein voor al mijn kleding. Een deel van mijn spullen ligt ook in de boekenkast ergens in huis. Ik ken al mijn kleding uit mijn hoofd, dus dan ik bedenk wat bij elkaar past en dat trek ik aan.”

Is dit je eigen haarkleur?

“Nee mijn haren zijn van oorsprong blond. Ik heb het nu laten verven met henna. Ik ga altijd naar een vrouw, in een pipowagen, uit Culemborg. Ik raak snel verveeld, dus heb al veel verschillende stijlen gehad. Van lang, naar middel tot pixie.”

“Mijn make-up verschilt echt per dag. Meestal doe ik alleen mascara en lippenstift op en doe ik iets aan mijn wenkbrauwen. Maar vandaag had ik nog zin in wat glitter.”

