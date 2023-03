De Siciliaanse Carmen organiseert thuisdiners voor 12 Rotterdammers

indebuurt.nlAchter de voordeur van Bergselaan 163A schuilt geen normaal woonhuis, maar een klein stukje Italië. De van origine Siciliaanse Carmen Verzi (51) kookt in haar houten keuken traditionele gerechten om af te halen. “Iedere vrijdagavond hebben we een diner met twaalf gasten.”

Alleen een aantal geprinte A4-tjes met het menu op het raam van Carmens huis verklappen dat hier een Italiaanse kok woont. Onder de naam The Italian Kitchen Club laat ze gasten de echte Italiaanse smaken proeven. “Alles is vers en traditioneel; precies zoals mijn oma kookte.”

Clubdiners aan lange tafels

The Italian Kitchen Club heeft twee onderdelen: een wekelijkse diner voor clubleden en een keuken waar je vijf dagen per week gerechten kunt afhalen. “De clubdiners zijn magisch. De sfeer is goed en mensen voelen zich thuis aan onze keukentafel. Twaalf onbekenden praten, lachen, genieten en eten met elkaar. Dit is zoals ik het voor ogen had en precies zoals het in Italië gaat. Daar staat altijd een extra stoel aan tafel, want iedereen is welkom.”

Boven de deur in de woonkamer hangt een foto op een canvasdoek van een lange, gedekte tafel in een wijngaard. Dit beeld is typerend voor de gezamenlijke diners bij Carmen en haar man Rob thuis. “Als het lekker weer is, dineren we in onze groene tuin.”

Pinsa, arancino en cannoli

Tijdens het gesprek aan Carmens keukentafel rent ze steeds even de keuken in. Om espresso te zetten, pinsa uit de oven te halen en arancino te serveren. “Arancino is een typisch Siciliaans gerecht gemaakt van risottorijst met saffraan en ragout. We maken er een bol van met broodkruim erom en dan frituren we het.”, vertelt Carmen. “Het is mijn favoriet en die van veel van mijn gasten. Net zoals de zelfgemaakte cannoli met ricotta en pistachecrème. Sommige buurtbewoners komen alleen dat bij me afhalen.”

Op het menu van The Italian Kitchen Club staan geen pizza’s, maar pinsa’s. “Dat is de Romaanse variant van pizza. Het deeg is op basis van rijst-, mais- en tarwemeel en laat ik 72 uur rijzen. De groentes bak ik al voordat ze de oven ingaan, zodat de bodem niet vochtig wordt. Natuurlijk staat er altijd verse basilicum in de keuken om het gerecht af te maken.”

‘Eten is heilig’

Carmen woont al 22 jaar in Nederland, maar ze is nog op-en-top Italiaans. Dat hoor je aan haar accent en de enorme passie waarmee ze over de keuken uit haar thuisland praat. “Voor Italianen is eten heilig, dat is altijd zo geweest. Zelfs een simpel bord pasta wordt met liefde gemaakt.” Ze heeft zelf veel herinneringen aan de zondagse lunches met de hele familie. “Alle vrouwen stonden in de keuken en bereidden allemaal iets. Ik weet nog goed dat ik als klein meisje voor het eerst pastadeeg maakte.”

Welkom bij de club

Dat gevoel van een Italiaans familie-etentje ervaar je nu bij Carmens thuis in het Liskwartier. “Onze gasten zijn divers: van 30 tot 80 jaar oud en verschillende nationaliteiten.” Om bij een diner aanwezig te zijn, moet je lid worden van de club. Carmen nodigt wekelijks een selectie van haar leden uit, want er is maar plaats voor twaalf gasten.

Wil je de gerechten van Carmen thuis eten? Dan kun je het telefonisch of via Whatsapp bestellen en afhalen op de Bergselaan. Het menu staat op de website van The Italian Kitchen Club.

