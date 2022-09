‘De schade aan de Coolsingel bedraagt miljoenen euro’s en dan komen ze hiermee weg?’

Cruise nuance

Het lijkt mode geworden te zijn om de cruisewereld te veroordelen als ‘te vervuilend’. Wat de diverse milieuclubs gemakshalve echter vergeten, is het feit dat elke passagier en elk bemanningslid van een cruiseschip tijdens zijn of haar verblijf aan boord thuis geen gas, water en elektriciteit gebruikt. En ook de auto staat stil, met zero emissie. Een cruisemaatschappij kun je hooguit verwijten dat ze de ecologische footprints van duizenden mensen op een relatief kleine plek (het schip) concentreert. Maar die footprints zouden er anders ook zijn geweest, met evenveel invloed op het milieu. Een belangrijke nuance dus, die de cruise-criticasters kennelijk niet kunnen of willen zien. Cruisemaatschappijen maken daarbij ook al jaren grote stappen op het gebied van milieuvriendelijke keuzes in materialen (gas als brandstof) en werkwijzen, zoals bijvoorbeeld met de enorme mate van recycling aan boord. Dat stempel ‘te vervuilend’, dat de laatste tijd zo makkelijk op de cruisewereld wordt gedrukt, getuigt dus vooral van een bedroevende kortzichtigheid en is absoluut niet terecht.