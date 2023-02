De Rotterdam ontruimd na bommelding: honderden mensen naar huis gestuurd

Het gebouw De Rotterdam is dinsdagmiddag ontruimd. Bij de beveiliging van het gebouw kwam een bommelding binnen. Honderden mensen moesten het pand plotseling verlaten. Het is nog niet duidelijk of er daadwerkelijk een bom in het gebouw aan de Wilhelminakade aanwezig is.

De bommelding kwam rond 13.40 uur binnen. ,,We weten niet zeker of er sprake is van een explosief of dat het loos alarm is, maar uit voorzorg is het pand ontruimd’’, aldus een politiewoordvoerder. Omdat het een groot gebouw is, met maar liefst 44 verdiepingen, duurde het wel even voordat alle aanwezigen buitenstonden.

Omdat onduidelijk is hoelang het gaat duren voordat er meer bekend is, is iedereen naar huis gestuurd. ,,Het ligt eraan of we een specifieke locatie van de bommelding hebben gekregen. Als die ergens in het gebouw ligt, is het lang zoeken. Maar weten we bijvoorbeeld dat we op de derde verdieping moeten zijn, kun je recht gaan zoeken. Daar hangt het vanaf.’’

Achter de schermen is de politie druk bezig met het achterhalen wie de bommelding heeft gedaan. ,,Het kan een flauwe grap zijn, maar we nemen het zekere voor het onzekere. Want je wil niet achteraf spijt hebben.”

Naar huis

Er zou volgens getuigen geen alarm zijn afgegaan. ,,Wij hoorden het van rokers die niet meer naar binnen mochten. Daarna was lang onduidelijk of wij ook naar buiten moesten. Uiteindelijk werd iedereen verteld naar huis te gaan.’’

Ook het hotel in het pand is ontruimd. Een hotelgast die net terugkomt van een rondje rennen staat verdwaasd voor de gesloten deur. ,,Ik heb alleen dit aan’’, wijst hij naar zijn korte broek en T-shirt. ,,Wat nu?’’ De agente die hem wegstuurt wijst alleen naar het plastic lint veel verder op. ,,Ik ga wel naar een café hier in de buurt. Hopelijk hebben ze een dekentje.’’

De Wilhelminapier langs De Rotterdam is voorlopig afgesloten voor het verkeer. Het nabijgelegen KPN gebouw en de Happy Italy zijn wel nog gewoon open.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.