De Roodkapjes zijn de steun en toeverlaat van iedere mantelzorger

In vijf jaar tijd bijna zeshonderd tweelingen geboren in Franciscus ziekenhuis

In de afgelopen vijf jaren zijn er in het Franciscus ziekenhuis 582 tweelingen geboren. In die periode zagen op de kraamafdelingen van beide locaties, het Gasthuis in Rotterdam en Vlietland in Schiedam, ruim 20.500 kinderen het levenslicht.

21 juli