‘De reizen van Aboutaleb helpen het bedrijfsleven, hij onderkent de kracht van internationaal samenwerken’

OpinieMet enige zorg lazen de topmensen van vijf Rotterdamse multinationals in het Algemeen Dagblad kritische reacties vanuit de politiek op de internationale reizen van de burgemeester van Rotterdam. Hun stelling: een goed internationaal netwerk is juist van groot belang.

Laten we duidelijk zijn, wij willen als internationale bedrijven geen uitspraken doen over de wenselijke frequentie van bezoeken, de reisdoelen of de prioriteiten van het stadsbestuur. Waar het ons om gaat is dat Rotterdam zijn internationale mindset en uitstraling koestert en behoudt.

Als bedrijven actief in de maritieme sector, is Rotterdam voor ons een thuisbasis. Dit geldt voor onze besturen, voor medewerkers, voor management, voor de arbeidsmarkt en voor veel meer zaken in onze toeleveringsketen. Rotterdam is een goede stad om gevestigd te zijn. Het ecosysteem voor onze bedrijven is immers haven–gerelateerd, een haven die verbonden is met goederenstromen uit de hele wereld. Die wereld is ons werkterrein.

De activiteiten en omzet van onze bedrijven worden voor het merendeel in het buitenland gerealiseerd. Veelal in steden en gebieden met een maritiem karakter en bijbehorende havenactiviteiten. Hierbij is samenwerking en het onderhouden van internationale netwerken cruciaal. Kennisuitwisseling is belangrijk, maar ook het verbinden van publieke en private netwerken. We staan als overheid en internationaal bedrijfsleven immers voor gezamenlijke opgaves op het terrein van energie transitie, klimaatadaptatie en het koolstofarm maken en verder verduurzamen van onze economie en bedrijfsactiviteiten.

Enkele voorbeelden. Van Oord heeft vorige week samen met de stad Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en vele ander partners steun gegeven aan de continuering van een kennisuitwisselingsprogramma met jonge talenten vanuit overheidsorganisatie DKI in Jakarta. Thema: het werken aan klimaatadaptatie van stad en kwetsbare kustlijnen.

Eerder deze week vond in Rotterdam de conferentie onder leiding van het Global Center of Adaptation plaats met diverse Afrikaanse landen over klimaatadaptatie. Nederlandse ingenieursbedrijven zoals Royal HaskoningDHV en internationale aannemers zoals Van Oord hebben een belangrijke rol bij het maken en uitvoeren van masterplannen voor kwetsbare gebieden en haveninfrastructuur in de wereld. De samenwerking met en kennisdeling tussen overheden, ingenieursbureaus en Nederlandse waterbouw is hierbij cruciaal.

In Vietnam is burgemeester Aboutaleb op bezoek geweest op de terminal van Vopak in Dong Nai. Daar is gesproken over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de energietransitie en hoe Vopak daaraan kan bijdragen, dankzij plannen voor bijvoorbeeld waterstof en duurzame grondstoffen. Zo’n bezoek helpt een bedrijf als Vopak, dat in Vietnam een bescheiden speler is, bij de realisatie van plannen voor de toekomst.

Slechts enkele voorbeelden waar we als bedrijven graag samen met Rotterdam optrekken.

Wij hopen dat de gemeenteraad in het politieke debat het perspectief van een internationale stad zal verbinden met het perspectief van ondernemingen in Rotterdam. Voor het vestigingsklimaat van internationale bedrijven, maar ook namens de (internationale) medewerkers van onze bedrijven steunen wij een ambitieuze stad die voorloper kan zijn in een duurzaam vestigingsklimaat.

