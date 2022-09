De politiek reageerde alsof Rotterdam in één klap arm was geworden, maar dit speelt al jaren

CommentaarIn Rotterdam vallen kinderen om van de honger. Geschrokken debatteerde de gemeenteraad over de problematiek, omdat de ombudsman de noodklok had geluid. Er moest nú een noodplan komen. Een raadslid zei al een week wakker te liggen van de verhalen die ze hoorde.

Het leek wel of de stad in één klap arm was geworden. Alsof vrijwilligers daarvoor nooit dag in dag uit boterhammen smeerden omdat klassen met lege magen aan de schooldag beginnen. De trieste realiteit is dat het al jaren nodig is, omdat Rotterdam al decennia de armste stad van Nederland is. 15,4 procent van de inwoners leeft onder de armoedegrens. Ruim 80.000 mensen. Deze cijfers dateren van vóór de explosie van de energietarieven.

Nergens anders in Nederland wonen zoveel armen. Het is niet de enige statistiek waarop Rotterdam negatief scoort. Of het nu gaat over werkloosheid, schulden, opleidingsniveau, psychische problematiek of slachtoffers van het toeslagenschandaal, Rotterdam komt er altijd slecht uit. Net als bij de criminaliteitscijfers, omdat de meeste mensen nu eenmaal niet uit luxe uit stelen gaan.

Quote Soms zijn er successen te melden. Net zo vaak duikt een schrijnend verhaal op uit de probleem­wij­ken

Rotterdam staat steevast hoog in de verkeerde lijstjes. Het is niet zo dat dit nooit is onderkend. Rotterdam heeft al jaren armoedewethouders die ontegenzeggelijk hun best doen en met miljardensteun van het Rijk is nota bene een compleet Nationaal Programma Rotterdam-Zuid opgezet om de achterstanden weg te werken met sloop- en woningbouw en onderwijsprogramma’s. De resultaten laten zich lastig meten, soms zijn er successen te melden. Net zo vaak duikt een schrijnend verhaal op uit de probleemwijken. De burgerinitiatieven als Voedselbanken en boterhammensmeerders zijn in al die jaren dat het programma loopt geen moment overbodig geweest.

Onoplosbaar

Zo’n raadsdebat als deze week doet wel afvragen of iedereen wel doordrongen is van de ernst van de situatie. Structurele problemen zijn niet met noodplannen op te lossen. Zelfs met grootschalige door het Rijk gesteunde langetermijnplannen lijken ze onoplosbaar. Dat is iets om van wakker te liggen.

