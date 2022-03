‘De politiek in Rotterdam staat mijlenver af van de man en vrouw op straat’

OpinieHet wordt tijd dat de Coolsingel gaat luisteren naar de Rotterdammers, zegt lijsttrekker Robert Simons van Leefbaar Rotterdam. Zijn partij zat de afgelopen vier jaar in de oppositie en zag dat in die periode de burgerjury werd afgeschaft.

‘De Coolsingel is een ivoren toren’, zeggen de man en vrouw op straat tegenwoordig in Rotterdam. En ze hebben gelijk. Het college, bestaande uit VVD, D66, PvdA, CDA, GroenLinks en ChristenUnie-SGP, houdt niet van burgerparticipatie. De eerste Leefbaar-lijsttrekker Pim Fortuyn zei het al: politiek mét de mensen, in plaats van tegen de mensen. Het wordt tijd dat de Coolsingel gaat luisteren naar de Rotterdammers.

Vier jaar geleden had het huidige college zichzelf het doel gesteld: 35 procent van de Rotterdammers moet vinden dat ze worden betrokken in het meedenken over maatregelen in hun leefomgeving. Zelfs deze lage doelstelling werd niet gehaald. In 2021 vond maar 25 procent dat er voldoende gelegenheid is om mee te denken. Een pijnlijk resultaat. Het excuus van het college? Het komt door corona. Een laf smoesje, want het is de politieke wil die ontbreekt.

Het college heeft niet voor niks de burgerjury, een initiatief van het vorige college (met Leefbaar), afgeschaft. Hierbij gaven 150 Rotterdammers hun mening over gemeentelijk beleid. Ze bespraken samen met ambtenaren thema’s als wonen, integratie en veiligheid.

Een ambtenaar achter een bureau was er nooit op gekomen

Waarom is dit zo belangrijk? Voor oplossingen moet de gemeente bij de Rotterdammer zijn. Zo startten wij onlangs het meldpunt straatoverlast, waarbij bewoners overlast van hangjongeren en drugsdealers kunnen melden. We vragen daarbij ook om oplossingen aan te dragen. Hieruit is ons ‘Aanvalsplan straatoverlast’ voortgekomen. Van parkeerplaatsen afsluiten tot sterk flikkerend licht, van mosquito’s tot een plan van aanpak per straat: we hebben 29 sterke oplossingen gepresenteerd in de gemeenteraad. Dankzij de Rotterdammer. En dit waren veelal kleine betaalbare aanpassingen, die zeer effectief zijn bij het verminderen van overlast. Een ambtenaar achter een bureau was er nooit op gekomen.

Rotterdammers weten zelf wat het beste voor ze is. Toch wordt er vaak niet naar ze geluisterd

Rotterdammers weten zelf wat het beste voor ze is. Toch wordt er vaak niet naar ze geluisterd. Zo probeert de klimaatwethouder van GroenLinks al maanden twee enorme windmolens van 245 meter bij de bewoners van Pernis en Hoogvliet door de strot te duwen. Het participatieproces blijkt één grote farce: de wethouder kwam pas na een tik op de vingers van Leefbaar en CDA opdagen bij een voorlichtingsavond en zowel de gebiedscommissie als bewoners zeggen steeds niet de juiste informatie te krijgen. Schandalig.

Deuren langsgaan

De gemeente moet daarom vaker gebruik gaan maken van enquêtes en referenda op wijkniveau. Dit houdt in: de deuren langsgaan, fysieke bijeenkomsten organiseren en digitale meningspeilingen houden. Bijvoorbeeld, worden er ergens woningen gebouwd en/of gesloopt? Dan moeten er ook draagvlakpeilingen komen onder belanghebbenden, zoals bewoners, omwonenden en wijkbewoners. Dit helpt de gemeenraad om een weloverwogen beslissing te nemen om voor of tegen een plan te stemmen.

Bestuurders moeten bewoners weer serieus gaan nemen en zich niet verschuilen achter beleidsnota’s en rapporten. Laat Rotterdammers meepraten en meebeslissen. Zo komen zij nooit meer achteraf voor verrassingen te staan.

