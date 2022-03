De Poetin heette Chroesjtsjov en niemand wist hoe het verder moest met de wereld

UPDATE/VIDEO Afhaalres­tau­rant aan Vieram­bachts­straat opnieuw beschoten, schutter spoorloos

Een afhaalrestaurant aan de Vierambachtsstraat in Rotterdam-West is in de nacht van donderdag op vrijdag rond 03.00 uur meerdere keren beschoten. Het is de vierde keer in drie maanden tijd dat een pand in deze winkelstraat doelwit is. Er is niemand gewond geraakt, zo meldt de politie. De schutter is spoorloos.

4 maart