De paardenwei is leeg, tot ongenoegen van de buurt: ‘Deze zaak kent alleen maar verliezers’

30 jaar kunsthal Het succes van jubileren­de Kunsthal: ‘Hoogwaar­di­ge kwaliteit met een lage drempel’

Het is een uniek gebouw, op sommige avonden banjeren er poedelnaakte mensen door het pand en Tina Turner dook er onverwachts op bij de opening van een tentoonstelling. Dit kan maar over één museum gaan: Kunsthal Rotterdam. Wat is de succesformule, die honderdduizenden bezoekers per jaar trekt?

