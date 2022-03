De oude gebouwen die volgens het gemeentebestuur niet thuis hoorden in het moderne Rotterdam

Onze raadplaat van deze week bleek een flinke kluif. We kregen veel mails, maar in de meeste werd helaas de verkeerde straat genoemd: Oosteinde, Provenierssingel, Zaagmolenstraat en Burgemeester Roosstraat. Die waren het allemaal niet. Lezer Dirk Stiefel had het wel bij het rechte eind. ,,Dit is de Jacob Catsstraat, gezien vanaf de Noordsingel.’’

Hij en zijn echtgenote reden wel vaker door deze straat, vertelt hij. ,,Ik werkte als bijrijder bij koekfabriek Paul C. Kaiser, bekend als Paula-koekjes, en heb mijn vrouw Lenie leren kennen via werk. Wij zijn nu 55 jaar getrouwd en reden veel door de Jacob Cats naar ons stamcafé, Centraal in de Zwart Janstraat. Er zaten twee zaken die badkamer- en sanitaironderdelen verkochten. Verder weet ik niet zoveel meer van deze straat, helaas.’’ In Rotterdam woont het echtpaar Stiefel overigens niet meer. ,,Ik en mijn vrouw blijven Rotterdammers, al wonen we nu drie jaar in Krimpen aan den IJssel.’’