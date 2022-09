De Nacht van de Kaap is terug: ‘We zijn heel blij dat we weer mogen’

Na twee jaar stilte is de Nacht van de Kaap terug. Zaterdag wordt op en rond het ss Rotterdam als vanouds een ‘ietwat ondeugend programma vol theater en muziek’ gepresenteerd. Een avond en nacht waarin de oude zeemansromantiek van Katendrecht tot leven komt en Rotterdams vertier hand in hand gaat met Amsterdamse volksmuziek. Jasper Scholte van het organiserende JMR Event Makers kan niet wachten.

Hoeveel pijn deed het dat de Nacht van de Kaap twee keer niet door kon gaan?

,,Vooral vorig jaar was erg jammer. Dat er nou net zo'n vaccinatiestraat op ‘onze plek’ moest staan. Maar hey, we zijn heel blij dat we nu weer mogen. We hebben een prachtige line up waar we heel trots op zijn."

Er is zelfs ruimte voor het Amsterdamse levenslied.

,,Sophie Straat is een Amsterdamse volkszangeres ja, maar ze past perfect op ons feestje. Een soort vrouwelijke André Hazes of tante Leen, maar dan in een versie van nu. Ze zingt over dezelfde grootstedelijke problematiek die ook in Rotterdam speelt: de teloorgang van de stad door expats, de bakfietsmoeders die buurten over nemen, et cetera. Daar weet ze op een goeie manier, met een mooie snik, over te zingen.”

Merol zit dan weer aan de andere kant van het spectrum.

,,‘Emancipatoirder’ kan het bijna niet. Merol zegt in haar liedjes op mooie, expliciete wijze waar het op staat. Een tikkie ondeugend ja, ze past wat dat betreft ook heel erg goed bij de Nacht van de Kaap. Aan de andere kant: als ik haar zie optreden, ben ik ook wel weer blij dat ik zelf twee zoons heb haha.”

Een stukje folklore is dankzij de Ode aan de Nacht gewaarborgd.

,,Jazeker, we willen voor alle leeftijdsgroepen wat brengen. Voor de wat oudere Rotterdammer hebben we mooie levensliederen tijdens de Ode. Pierre van Duyl komt langs. Maar ook Martijn Priemis die als twee druppels als Wim Sonneveld klinkt en Arno Loriaux die een ode aan Jan Rot brengt. Maar dat is, uiteraard, slechts het topje van de ijsberg!”

