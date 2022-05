De naam van doodgereden motoragent Arno staat voor altijd op het monument bij zijn politiebureau

241 kilo heroïne aangetrof­fen in bedrijfs­pand in Ridderkerk

Bij een onderzoek in een bedrijfspand aan de Schaapherderweg in Ridderkerk is 241 kilo heroïne aangetroffen. Zes mannen die de bewuste dag, maandag 9 mei, in de loods aanwezig waren, zijn aangehouden.

18 mei