De mevrouw gaf me een koetjesreep en nodigde me uit voor de kerstnachtdienst

column Ik vond kunstbomen altijd nogal armoedig en onbe­schaafd, maar nu heb ik er toch één

Een kunstboom, nee, die was nooit aan mij besteed. Misschien wel omdat ik als kind ooit midden in de zomer bij de rare buren aan de overkant op zolder een volledig opgetuigd exemplaar trof en me direct realiseerde dat die boom ieder jaar voor kerst zo de trap af werd gedragen en een paar weken later weer op.

16 december