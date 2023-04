De metro stopt straks midden in dit gloednieuwe winkelcentrum: ‘Dat maakt project extra speciaal’

Het échte werk gaat nu beginnen op het Stadsplein: ‘Straks komen Rotterdam­mers in Capelle winkelen’

Rotterdamse toestanden in hartje Capelle aan den IJssel. Een grote, groene vrachtwagen rijdt het Stadsplein op, waarna een groen grijpertje-op-wielen de enorme laadbak begint te vullen met zand. Op de achtergrond zijn kerels met witte helmen druk in de weer met de fraai opgeknapte gevel van metrostation Capelle Centrum, dat eveneens in de vaart der volkeren wordt opgestuwd.