De marathon lopen? Dat kan ik nooit! ‘Toch wel. Maar je gaat pijn lijden’

Capelle-West wil traditie maken van avondvier­daag­se: wie 'm uitloopt, krijgt een échte, originele medaille

Capelle is flink in beweging, en daar hoort een avondvierdaagse perfect bij. Dus vatten ze in Capelle-West de koe bij de horens en gaan ze daar van dinsdag 7 tot en met vrijdag 10 juni de paden op en de lanen in. ,,Hopelijk wordt dit een traditie’’, meldt de organisatie. ,,Vier avonden lang kun je starten bij het buurthuis en wandelen over de mooie en gevarieerde routes die zijn uitgezet.’’

8 april