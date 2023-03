‘De kus’ van Jupiter en Venus boven Rotterdam levert mooie plaatjes op

Elize wilde méér doen dan alleen koeien melken, dus begon ze een kinderop­vang op de boerderij

Schapen aaien, koeien voeren of stampen in de plassen op het erf. Voor peuters is de boerderij een groot avontuur. Maar dat geldt ook voor boeren, die steeds vaker met een agrarische kinderopvang als nevenactiviteit beginnen.