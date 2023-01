De klimaatspagaat van het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders: ‘Passief toekijken’

OPINIERotterdam zou leider moeten zijn in klimaatbeleid, zegt Volt-fractievoorzitter Imane Elfilali, maar in de praktijk komt daar volgens haar weinig van terecht. ‘We hebben een klimaatwethouder, maar veel wat belangrijk is valt onder een andere bestuurder.’

Rotterdam staat als internationale stad en met Europa’s grootste haven voor een enorme klimaatuitdaging. Vooruitgang op het terrein van klimaat en duurzaamheid in Rotterdam, betekent vooruitgang voor heel Nederland en als we het nog breder trekken voor heel Europa. Dat vraagt om sterk, zichtbaar en vooruitstrevend leiderschap en ambitieuze en uitzonderlijke plannen. Iets dat ontbreekt in het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders, het dagelijks bestuur van de stad.

We hebben een wethouder klimaat. Dat is goed nieuws, zou je denken. Maar het scheelt niet veel en de portefeuille klimaat is niet meer dan een lege huls. De klimaatwethouder gaat over de bewoonde omgeving in de stad en dat is zeker een belangrijke opgave. Echter al het andere dat belangrijk is om klimaatdoelen te halen, ligt bij een ander. Zo valt de gehele verduurzaming en energietransitie van de haven, de economie en het vastgoed onder wethouder Simons. Alles rondom buitenruimte, zoals klimaatadaptatie en biodiversiteit, en mobiliteit, zoals het openbaar vervoer, zit in de portefeuille van wethouder Karremans. Recreatie valt dan weer onder wethouder Achbar. De Rotterdamse klimaatwethouder, Chantal Zeegers, zit hiermee in een bestuurlijke klimaatspagaat.

Zien we weinig

Deze ordening en bestuurlijke drukte, gekozen door het college van burgemeester en wethouders, doet al de wenkbrauwen fronsen en vraagt om veel coördinatie achter de schermen. Maar voor de schermen is de wethouder klimaat weinig zichtbaar. Zo schitterde ze in afwezigheid tijdens discussies over walstroom voor cruiseschepen. En ook bij vervoer, luchtvaart en buitenruimte zien we weinig van de wethouder klimaat.

Quote Dit college kiest voor behoud van vervuilen­de cruisesche­pen midden in de stad en het opofferen van het beetje stadsna­tuur dat we hebben

Dat zou niet erg zijn als het college ambitieus klimaatbeleid zou uitrollen. Maar ook daar maakt het nog weinig meters. Integendeel! Dit college kiest voor behoud van vervuilende cruiseschepen midden in de stad, een oeververbinding voor de auto en het opofferen van het beetje stadsnatuur dat we hebben. Het college zet op het terrein van klimaat voort wat al in een eerdere periode is opgestart, kijkt voor financiering naar het Rijk en richt zich op de individuele Rotterdammer als het gaat om verduurzaming.

Wachten met antwoorden

Zelfs voor het beantwoorden van eenvoudige schriftelijke vragen over de rol van Rotterdam en kernenergie wacht de wethouder klimaat twee maanden met antwoorden, onder het mom van informatie uit Den Haag. Het college kijkt passief toe in plaats van Rotterdam als voorbeeld van Nederland neer te zetten.

Het is gelukkig nog niet te laat. We kunnen de kans pakken en kiezen voor een Rotterdam dat eruit springt qua klimaatbeleid. Haal meer uit die haven, loop voorop als het gaat om de energietransitie, stimuleer het bedrijfsleven om sneller te verduurzamen en maak gebruik van diverse partijen en organisaties in de stad die hard vooruit willen. Presenteer vooruitstrevende Rotterdamse plannen aan het Rijk en trek Europees op met andere ambitieuze steden. Haal Rotterdam uit de klimaatschaduw en wees een voorbeeld voor andere steden. Onze steun zal er zijn.

Imane Elfilali is gemeenteraadslid en fractievoorzitter van Volt in Rotterdam.

Volledig scherm Volt-voorvrouw Imane Elfilali © Sanne Donders

