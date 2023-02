De kerk die het bombardement doorstond maar tóch gesloopt werd

Pastoor Vismans, zoals hij decennia werd genoemd in Schiedam, overleden op 88-jarige leeftijd

De bekende pastoor Vismans uit Schiedam is afgelopen donderdag op 88-jarige leeftijd overleden. Hij was een geliefd en markant persoon in de stad. De laatste jaren leidde hij een teruggetrokken leven in het verzorgingshuis Frankeland. Op het naambordje bij de deur prijkte ‘pastoor Vismans’. Zo stond hij ook bekend in Schiedam.