Dat gebeurde overigens met goede juridische motivering. Dat hadden de rechters ook vóór de invoering van de nieuwe wet kunnen vertellen, maar blijkbaar is het ze niet gevraagd. Als drugsbestrijder in de Rotterdamse haven zit je er maar mee.

Teruggefloten

De huidige middelen schieten tekort om de toestroom van drugs het hoofd te bieden. Of we moeten erkennen dat het niet meer te doen is en ons daarbij neerleggen. Óf we moeten in het offensief, maar dan ook echt. Geen halfbakken oplossingen, maar toewijding van hoog tot laag bij de autoriteiten om er korte metten mee te maken - met bijpassende aantallen mensen, middelen en wettelijke legitimatie. Dat kan alleen met zo’n landelijk Deltaplan tegen drugs.