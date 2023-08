De Hoge Wiek wordt gesloopt: studenten Anouk en Silke organiseren afscheidsfestival

Ralf woont al jaren in Dordt, maar zingt stug door over ‘zijn’ Rotterdam: ‘Een nieuw genre genaamd Rotjepop’

Ja, hij woont al járen in Dordrecht, toch kan Ralf Mastwijk het niet laten om muziek te maken over ‘zijn’ Rotterdam. Hij is zo goed als op de helft met zijn album ‘Mijn Rotterdam: 12 korte verhalen’. Een ode aan de stad waar hij is geboren, in een door hemzelf bedacht muziekgenre: Rotjepop.