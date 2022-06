De gans rukt op in woonwijken, paden liggen vol met groenige ganzenstront: ‘Het is een plaag’

De gans - en dan vooral de grauwe gans - manifesteert zich steeds nadrukkelijker in het straatbeeld doordat-ie vanuit de groene gebieden almaar verder oprukt, de woonwijken in. Met name singels en de daarlangs gelegen groenstroken zijn populair bij de graseters. Het broedseizoen is duidelijk al een tijdje aan de gang; er lijkt wel een invasie van jonge ganzen gaande te zijn. In de Rotterdamse wijk Prinsenland zijn ze er helemaal klaar mee.