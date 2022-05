De G.J. de Jonghweg 2.0 is nu een doodgewone, nette straat in een uniek stukje stad

In Rotterdam ben ik zeker niet de enige met eigenaardige associaties bij opstoppingen op de G.J. de Jonghweg. Want in de jaren ‘80 en ‘90 van de vorige eeuw stonden de auto’s er ook vaak in de rij. Voor prostituees. De weg gold toen nog als de gedoogde, schaamteloze tippelzone van de stad. Hoerenlopers kwamen er graag, want nergens was seks zo goedkoop als bij de junkies daar op straat.