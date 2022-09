De fiere Furie uit Maassluis oogt iel, maar is een krachtpatser met trekkracht van 225 lelijke eendjes

rotterdam toen Feyenoor­der Jan Boskamp was als kind al een grove straatvoet­bal­ler: ‘Je speelde liever niet tegen hem’

We voelden de bui al hangen. In positieve zin dan. Want het regende reacties op de raadplaat van vorige week, de een nog uitgebreider dan de ander. Logisch misschien, want de kiek uit 1966 van de Snellemanstraat in het Oude Noorden, mét prominent de spitse Nieuwe Noorderkerk in beeld, heeft zo veel historie in zich dat we met alle mailtjes makkelijk een puik boekje kunnen samenstellen. Dus, lieve lezers, zullen we maar subiet van acquit gaan?

27 augustus