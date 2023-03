De favorieten van Kim: 'Hier verkopen ze de beste filet americain van Rotterdam'

indebuurt.nlDe beste tips, die komen van locals. Want wie in een stad woont en leeft kent vaak de allerbeste plekken. Deze week is de beurt aan Kim van Dijk (28) uit Blijdorp. Dit zijn haar lievelingsplekken in de stad.

Over Kim

“Ik ben Kim, geboren in Oud-Beijerland. Tijdens mijn studie aan Hogeschool Rotterdam was ik veel in het uitgaansleven van Rotterdam te vinden. Wat voor mij begon als een uitvalsbasis in het weekend, veranderde al gauw in een plek waar ik écht wilde wonen. Dus hop, biezen gepakt en hierheen verhuisd. Inmiddels heb ik mijn eigen stekkie in Blijdorp en ben ik als echte bourgondiër regelmatig bij een toffe eettent te vinden. Verder werk ik als commercieel manager bij YoungCapital NEXT. Weten wat mijn favoriete plekjes in Rotterdam zijn? Ik deel ze graag met je.”

Bistro-Bar Frère

“Wil ik mezelf culinair in de watten leggen, dan ga ik met vriendinnen naar Bistro-Bar Frère. Deze Franse keuken is echt très bien. Ze serveren grote en kleine gerechten. Een steak tartare gaat er altijd wel in. Daarna een kaasplank en een espresso-martini achteraf. Dé succesformule voor een heerlijke bourgondische avond.”

Het Kaaspaleis

“Bij het Kaaspaleis in Blijdorp hebben de beste filet americain, als je het mij vraagt. Ze maken het helemaal zelf. Ook de pittige makreelsalade komt uit eigen keuken en is een aanrader. Ik kom hier vaak voor een belegd broodje als ik thuiswerk. Zorg wel dat je de lunchtijden skipt, want dan is het spitsuur.”

De Workoutclub

“Sporten bij de Workoutclub? Strak plan. Ik doe hier elke zaterdagochtend een groepstraining van 45 minuten. Goed voor je boven- en onderlichaam. Je traint echt alles in een hele korte tijd. En mijn trainer Garvey gewoon supertof. Daarna even afblussen met een lunch bij Mecca. Lekkere kickstart van je weekend.”

Mecca

“Mecca aan de Noordsingel is een top lunchplek als je van Midden-Oosters eten houdt. Mijn favoriet op de menukaart? De sabich. Een huisgebakken pitabroodje met geroosterde aubergine en ingemaakte groenten, afgetopt met komkommersalade. Probeer ook de dirty kashmiri chai. Zo lekker!”

Grapedistrict

“Van een frisse bubbel tot een stevige rode wijn: Grapedistrict heeft ‘t allemaal. Deze wijnwinkel zit in Hillegersberg. Ik hou van een houtgelagerde witte wijn. Mijn lievelings is de Normand Mâcon la Roche Vineuse (chardonnay). Ook verkopen ze heerlijke winterwijnen die goed passen bij de regenachtige kou.”

