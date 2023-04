De favorieten van burgemeester Bert: 'Hier maken we graag een wandeling'

opinie Woningcor­po­ra­ties willen vaart maken: ‘Provincie, laat ons gewoon bouwen’

Van alle provincies heeft Zuid-Holland het grootste tekort aan woningen. En van alle regio’s in Zuid-Holland is de bouwopdracht in de regio Rijnmond het grootst. Nu BBB, VVD, CDA, GroenLinks en de PvdA met elkaar in zee te willen, roepen de gezamenlijke woningcorporaties op om vaart te maken. ,,Wij staan te trappelen om te gaan bouwen, de vele woningzoekenden kunnen niet wachten. Ga daarom niet onderhandelen tot achter de komma, maar zorg ervoor dat wij verder kunnen”, zegt Annemarieke van Ettinger namens 22 corporaties in de regio Rotterdam.