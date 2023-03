De favorieten van Archana: 'Hier voelt het of je buiten Vlaardingen bent'

indebuurt.nlDe beste tips komen van de locals. Al ben je geboren en getogen in Vlaardingen, er blijft altijd iets te ontdekken. Archana Haarnack woont in Vlaardingen en tipt ons deze keer haar favoriete plekjes van de stad! Wat zijn jouw favo plekjes? Laat het ons weten!

Archana Haarnack is een echte Vlaardinger. Als klein meisje woonde ze in de Van Hoornbeekstraat en haar tienerjaren bracht ze door op de Utrechtlaan. Inmiddels woont ze al vijf jaar met veel plezier in de binnenstad van Vlaardingen.

Archana is Pinterest marketing expert en heeft haar eigen bedrijf: ARCHANA.NL. Vanaf haar kantoor aan de James Wattweg helpt zij bedrijven uit heel Nederland en België om te kunnen groeien met Pinterest.

Delta Hotel en Grand Café Nautique

“Als ik ergens een hapje wil eten met vrienden of zakelijke relaties, dan is het Grand Café Nautique in het Delta Hotel de eerste plek waar ik aan denk. Een ontspannende plek met uitzicht over de Maas, terwijl je geniet van een hapje en een drankje en je ogen uitkijkt wanneer de meest bijzondere schepen voorbij varen. Vanuit mijn kantoor ben ik binnen vijf minuten bij het Delta Hotel voor een lekkere lunch en een rustmomentje tussendoor.”

Volledig scherm Foto: Archana Haarnack

Jofel aan de Plas en Krabbeplas

“Als je ergens vriendelijk wordt ontvangen en je je gelijk thuis voelt, dan schept dat een band en kom ik graag weer een keer terug. Dat doet Jofel aan de Plas met mij. Een paar zomers terug, het was toen ontzettend warm en ik was thuis aan het werk, zag ik een foto van een ijskoud drankje op de Facebook-pagina van Jofel aan de Plas. Ik hoefde niet lang na te denken, stapte in de auto en voor ik het wist zat ik op het terras van Jofel af te koelen met precies datzelfde ijskoude drankje. Heerlijk!”

Volledig scherm Foto: Archana Haarnack

De Soete Suikerbol en Stadslandbouw Van Ruytenburch

“Het voelt alsof je buiten Vlaardingen bent wanneer je aan de Westlandseweg een bezoek brengt aan Stadslandbouw Van Ruytenburch. In de zomer veel groen, bloemen in alle kleuren en als je even stil bent, dan is het ook echt stil. Daarna loop je over het bruggetje naar de pannenkoekenboerderij van De Soete Suikerbol. Mijn favoriet: ’t Goede Doel pannenkoek – Daarmee steun je het door De Soete Suikerbol gekozen doel, Make a Wish.”

Volledig scherm Foto: Archana Haarnack

Cocon Hair & Beauty

“Toen ik vijf jaar geleden verhuisde naar de binnenstad van Vlaardingen en ik op zoek was naar een kapper op loopafstand, hoefde ik niet lang na te denken. Inmiddels is Cocon Hair & Beauty aan de Van der Driftstraat mijn vaste kapper. Wanneer ik mensen uitleg waar mijn kapper zit, dan betrap ik mezelf er altijd op dat ik zeg: ‘Daar bij de paarse vlinder’. Best grappig omdat de vlinder helemaal niet paars is.”

Volledig scherm Foto: Archana Haarnack

